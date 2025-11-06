NFL de luto pela morte do jogador Marshawn Kneeland
Atleta tinha 24 anos e jogava nos Dallas Cowboys
Marshawn Kneeland, jogador dos Dallas Cowboys, morreu na madrugada desta quinta-feira.
«É com profunda tristeza que os Dallas Cowboys partilham que Marshawn Kennland morreu tragicamente esta manhã. Marshawn era um colega amado e membro da nossa organização. Os nossos pensamentos e orações estão com a namorada Catalina e a sua família», comunicou o clube texano.
Marshawn Kneeland tinha 24 anos e foi selecionado pelos Cowboys na segunda ronda do draft de 2024, estando a cumprir a segunda temporada entre a elite do popular desporto norte-americano.
Na segunda-feira passada, no jogo diante dos Cardinals, o defesa deu que falar ao conseguir o primeiro touchdown da carreira após bloquear um remate na end zone.
As causas da morte de Marshawn Kneeland não foram ainda confirmadas.
