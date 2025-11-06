Marshawn Kneeland, jogador dos Dallas Cowboys, morreu na madrugada desta quinta-feira.

«É com profunda tristeza que os Dallas Cowboys partilham que Marshawn Kennland morreu tragicamente esta manhã. Marshawn era um colega amado e membro da nossa organização. Os nossos pensamentos e orações estão com a namorada Catalina e a sua família», comunicou o clube texano.

Marshawn Kneeland tinha 24 anos e foi selecionado pelos Cowboys na segunda ronda do draft de 2024, estando a cumprir a segunda temporada entre a elite do popular desporto norte-americano.

Na segunda-feira passada, no jogo diante dos Cardinals, o defesa deu que falar ao conseguir o primeiro touchdown da carreira após bloquear um remate na end zone.

As causas da morte de Marshawn Kneeland não foram ainda confirmadas.

RELACIONADOS
Futsal: Benfica e Sporting podem cruzar-se nos “quartos” da Champions
Futsal: convocatória da Seleção com três regressos
VÍDEOS: Neemias Queta dá espetáculo e Celtics vencem os Wizards