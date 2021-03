O Benfica contratou Nic Moore até ao final da temporada.



Numa nota divulgada no site oficial, as águias explicam que a contratação do base norte-americano está relacionada com a lesão de Tweety Carter. O basquetebolista de 28 anos é profissional desde 2016 e chega dos franceses do Châlons-Reims Basket.



«Encaro esta oportunidade como uma prenda divina. Estou extremamente entusiasmado por esta nova experiência, num novo país para mim. Estou ansioso por esta oportunidade ao serviço do Benfica», disse, em declarações aos meios do clube encarnado.