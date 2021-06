Continua a 'revolução' no plantel do Benfica em basquetebol. Depois da saída de Rafael Lisboa e dos norte-americanos Quincy Miller e Bryce Alford, os encarnados despediram-se nesta terça-feira de mais quatro jogadores oriundos dos EUA.

Além de Eric Coleman, que jogou duas épocas ao serviço do Benfica depois de ter brilhado na Oliveirense, as águias anunciaram as saídas de Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore, que tinham chegado esta época.