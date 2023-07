O tenista australiano Nick Kyrgios anunciou, este domingo, a desistência de Wimbledon, um dos quatro torneios do Grand Slam, devido uma lesão num pulso.

«Muito triste por retirar-me de Wimbledon este ano. Tentei o meu melhor para estar pronto depois da minha cirurgia e para estar apto para estar nos courts de Wimbledon outra vez», começou por dizer o tenista de 28 anos, numa mensagem na rede social Instagram.

«Durante o meu regresso, tive algumas dores no meu pulso, na semana em Maiorca. Por precaução fiz um exame, que mostrou um ligamento rompido no meu pulso. Tentei tudo para estar pronto a jogar e estou desiludido por dizer que não tive tempo de resolver isto antes de Wimbledon», concluiu Kyrgios, atual número 33 do mundo.

Em 2022, Kyrgios atingiu a sua primeira final de um torneio do Grand Slam no quadro de singulares masculinos, perdendo para o sérvio Novak Djokovic.