O tenista australiano Nick Kyrgios entrou a vencer no quadro principal do Open da Austrália. Sem jogar desde setembro e cerca de uma semana depois de ter testado positivo à covid-19, antes do primeiro torneio Grand Slam de 2022, o número 115.º do ranking ATP bateu o britânico Liam Broady esta terça-feira e acabou a festejar à Cristiano Ronaldo.

Kyrgios venceu por três sets a zero (parciais de 4-6, 4-6 e 3-6) e, após o triunfo em Melbourne, na John Cain Arena, fez a celebração do futebolista português, tendo-se ouvido um «siiiii» nas bancadas, por alguns adeptos.

Além disso, Kyrgios aceitou o repto de um adepto para beber um pouco de cerveja do seu copo, ainda no court. Segue-se o russo Daniil Medvedev, num teste de exigência máxima para o tenista que joga em casa.