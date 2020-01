O tenista australiano Nick Kyrgios, atual 26.º classificado do ranking mundial ATP, protagonizou mais um momento insólito no Open da Austrália, na manhã desta quinta-feira.

Depois de ter lançado uma banana para o público, no embate contra Lorenzo Sonego, Kyrgios voltou a fazer das suas no duelo ante Gilles Simon. Com o marcador a registar os parciais de 6-4 e 5-4 a seu favor, Kyrgios foi advertido pelo árbitro da partida por violação de tempo. O tenista australiano não gostou e reagiu de forma… curiosa.

O australiano fingiu limpar o suor de ambos os lados da cara e de seguida simulou puxar as cuecas, de forma idêntica à famosa ação de serviço de Rafael Nadal, número um mundial.

O resultado foi uma gargalhada geral no court Melbourne Arena. Nem mesmo o árbitro do encontro conteve o riso.