Nico Ali Walsh, neto do lendário pugilista Muhammad Ali, venceu este sábado a sua primeira luta como profissional.

40 anos depois de o avô ter feito a última luta da sua carreira, o nome da família volta ao ativo no mundo do boxe.

Nico Ali Walsh, de 21 anos, venceu Jordan Weeks em 70 segundos, e fez uma homenagem especial ao avô, usando uns calções que este lhe tinha oferecido.

«Pensei muito no meu avô, tenho muitas saudades dele», disse o jovem pugilista aos jornalistas, admitindo que foi «um caminho muito emotivo» e garantindo: «Esteve completamente à altura das minhas expectativas.»

Numa mensagem nas redes sociais, Nico Ali Walsh afirmou: «Sinto-me abençoado e honrado em dizer que continuei a história esta noite. Obrigado do fundo do meu coração a todos os que me apoiaram! Trouxe meu avô para o ringue comigo ao vestir os seus calções pela primeira e última vez como lutador profissional. Estou mais do que orgulhoso de dizer: o legado continua.»