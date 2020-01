O tenista Nicolás Jarry, antigo top-40 e atual número 78 do ranking mundial, foi esta terça-feira suspenso provisoriamente pela Federação Internacional de Ténis (ITF), após ter acusado positivo a duas substâncias proibidas.

The Tennis Anti-Doping Programme (TADP) has provisionally suspended Nicolas Jarry under Article 8.3.1(c) of the 2019 TADP. Further information here: https://t.co/0ee3z3IZZt