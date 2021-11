O jogo da última madrugada entre os Denver Nuggets e os Miami Heat, para a liga norte-americana de basquetebol (NBA), ficou marcado pela expulsão do sérvio Nikola Jokic, que reagiu com uma carga de ombro violenta a Markieff Morris nas costas, depois de um lance disputado entre ambos, a dois minutos e 39 segundos do final do encontro.

Jokic levava a bola para a frente quando, a meio campo, em zona central, passou a bola para um colega de equipa por cima da cabeça. Morris, a tentar anular a jogada, deu com o cotovelo esquerdo no tronco de Jokic. O jogador de 32 anos dos Heat afastava-se depois para o meio campo defensivo quando o sérvio dos Nuggets, irado, correu na direção do adversário, dando-lhe uma forte carga de ombro que o atirou desamparado para o chão.

Morris recebeu uma falta flagrante e foi expulso e Jokic também foi expulso pela reação.

«Só senti que tinha de proteger-me, mas por outro lado não é suposto eu ter reagido daquela forma», disse Jokic, na conferência de imprensa, após o encontro.

O treinador dos Heat, Erik Spoelstra, falou numa «muito perigosa e suja jogada» de Jokic e em algo «absolutamente desnecessário».

Jokic pode vir a ser suspenso pela NBA pelo gesto, algo que o treinador Michael Malone está à espera de saber. «Vou preocupar-me quando nos disserem que ele está suspenso», afirmou Malone, no rescaldo do encontro.

Miami Heat dão atualização do estado de Morris

Nos instantes seguintes ao encontro, já madrugada alta em Portugal, os Miami Heat emitiram uma nota oficial dando conta de que Markieff Morris «foi para o balneário com uma aparente lesão no pescoço». «Forneceremos uma atualização sobre o seu estado assim que a recebamos», concluem os Heat.

O jogo terminou com triunfo dos Nuggets por 113-96.