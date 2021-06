O basquetebolista sérvio Nikola Jokic foi expulso no encontro entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, na madrugada desta segunda-feira, no jogo que carimbou o apuramento dos Suns para a final de Conferência na NBA.

O momento aconteceu a meio do terceiro período, quando Jokic, considerado o MVP da NBA esta época, entrou sobre Cameron Payne com uma sapatada para tentar roubar a bola. Certo é que a falta acabou por ser evidente, com Jokic a atingir o jogador dos Suns na cara.

A confusão acabou por instalar-se, com um amontoado de jogadores em torno de Jokic, em especial Devin Booker, dos Suns, que entrou em confronto com o sérvio - cabeça com cabeça - antes de este receber ordem de expulsão.