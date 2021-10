O tenista britânico Cameron Norrie venceu o torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-4, 6-1 na final.

Norrie jogou, no domingo, a sua sexta final deste anos 2021, e a 47.ª vitória da época deu-lhe o segundo título depois de Los Cabos.

O tenista, de 26 anos, vai subir do 26.º para o 16.º lugar na classificação mundial, com esta vitória, e tornar-se no novo n.º 1 do Reino Unido à frente de Daniel Evans.

Norrie, que teve de superar uma primeira derrota para Basilashvili, é também o primeiro britânico a ganhar o Masters 1000 depois dos colegas britânicos Andy Murray, Tim Henman e Greg Rusedski terem perdido a final.