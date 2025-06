O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, na quarta-feira, para as meias-finais do torneio Roland Garros, eliminando o alemão Alexander Zverev nos quartos de final, em quatro sets.

Um dos momentos altos do jogo aconteceu no quarto set, quando Djokovic, a enfrentar um ponto de break quando vencia por 3-2, conseguiu evitar a quebra de serviço para Zverev empatar. Mas não foi de uma forma qualquer: foi numa troca de bolas com 41 pancadas, naquela que é uma das melhores jogadas desta edição do torneio.

Djokovic, número seis no ranking ATP e três vezes vencedor no torneio parisiense (2016, 2021 e 2023), bateu o terceiro cabeça de série e finalista em 2024 do torneio pelos parciais de 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4, em três horas e 17 minutos. Vai defrontar o líder da hierarquia, Jannik Sinner, nas meias-finais, agendadas para sexta-feira.