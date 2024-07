O tenista sérvio Novak Djokovic considerou que o espanhol Carlos Alcaraz foi um «vencedor absoluto e merecido» da edição 2024 de Wimbledon, nas primeiras declarações após a final, em pleno court central do All England Club.

«Obviamente, não era o resultado que queria. Nos primeiros dois sets, estive longe do meu nível no ténis, mas créditos para o Carlos por ter jogado um ténis incrível e completo. Teve tudo hoje. Tentei empurrá-lo, salvei os três «match-points» e estendi o jogo um pouco mais, mas não era o dia. Ele é um vencedor absoluto e merecido hoje, muitos parabéns para ele», começou por dizer, na entrevista em pleno court, deixando ainda elogios à equipa técnica e à família do espanhol de 21 anos.

Imediatamente antes disso, no início da entrevista, quando questionado sobre Carlos Alcaraz e o facto de o espanhol ter estado «on fire», Djokovic brincou com a questão. «Ele estava definitivamente a arder hoje (risos)», referiu, provocando uma gargalhada geral.

O sérvio de 37 anos, que disputou a sua 37.ª final em torneios do Grand Slam, lembrou mais uma vez – como já o fez várias vezes no passado – que pisar o principal palco em Wimbledon é um realizar constante do «sonho de criança» que teve.

«Obviamente que há alguma desilusão neste momento, uma vez que estamos a falar dez minutos depois do jogo. Mas quando refletir, tenho a certeza que, pelo que foram estas últimas semanas e o que passei, com os meus membros da equipa e a minha família, tenho de dizer que estou muito satisfeito, porque Wimbledon era o meu torneio de sonho de criança e sempre quis um dia jogar aqui. Eu tento lembrar a mim mesmo às vezes o quão surreal é o sentimento de estar aqui e embora tenha jogado aqui já muitos jogos e me sinta abençoado por já ter disputado o troféu por dez vezes na minha carreira, a cada vez que estou neste court, parece que é a primeira vez. Sou uma criança a viver o meu sonho de criança mais uma vez», concluiu, antes de deixar palavras de amor para a família e de agradecimento a toda a sua equipa técnica e de dizer que, se algum dia o seu filho, Stefan, quiser jogar ténis, que vai ajudá-lo a perseguir esse sonho.

«Não sei se tenho os nervos para continuar com uma carreira como treinador para o meu filho. Há muitas coisas bonitas na vida, filho. O ténis não é a única coisa, mas se desejares perseguir isso, vou estar aqui para ti», afirmou.