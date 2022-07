O tenista sérvio Novak Djokovic, campeão em Wimbledon este domingo, deixou palavras elogiosas para o australiano Nick Kyrgios, finalista vencido no terceiro torneio do Grand Slam da época, crendo que o atual número 40 do ranking vai voltar à decisão no All England Club e também a muito mais finais.

«Nick, tu vais voltar. Não só em Wimbledon, mas em muitas finais», começou por dizer Djokovic, no court central, após conquistar o seu sétimo título no major e o seu 21.º torneio do Grand Slam.

Pouco depois, Djokovic confirmou aquela que é agora uma boa relação com Kyrgios.

«Nunca pensei dizer tantas coisas boas sobre ti, tendo em conta a relação», começou por referir, num momento que provocou uma gargalhada a Kyrgios e também nos adeptos presentes nas bancadas.

«Ok, oficialmente é um bromance [ndr: expressão inglesa para designar um relacionamento forte entre dois amigos homens]», completou, segundos depois. Kyrgios já tinha utilizado o mesmo termo sobre a relação com o sérvio, antes da final.

Djokovic falou depois das primeiras memórias que tem do ténis para ilustrar a importância de Wimbledon. «A minha primeira imagem do ténis é a relva e Wimbledon. Sempre sonhei vir aqui e jogar neste court. A cada momento isto torna-se mais especial e tem mais significado», afirmou.