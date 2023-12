O tenista sérvio Novak Djokovic foi eleito, esta terça-feira, o desportista europeu de 2023, pelas 26 agências de notícias da Europa, sucedendo assim à tenista polaca Iga Swiatek. O prémio é promovido pela agência de notícias polaca, a PAP, nesta que foi a 66.ª edição.

Aos 36 anos, Djokovic arrecadou 178 pontos e foi eleito pela quinta vez (2011, 2015, 2018, 2021 e 2023). Em segundo lugar ficou Max Verstappen, piloto neerlandês de Fórmula 1, com 150 pontos, e em terceiro, o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico, mundial e recordista mundial do salto com vara, com 86 pontos.

Relativamente ao futebol, apenas o norueguês Erling Haaland, avançado do Manchester City, ficou no top-10, ocupando a quarta posição. De recordar que o português Cristiano Ronaldo conquistou este prémio em 2016 e 2017.

O tenista sérvio fecha assim o ano como líder do ranking mundial de ténis, depois de ter disputado 12 torneios e arrecadando seis vitórias, entre elas três Grand Slams (Open da Austrália, Roland Garros e Open dos Estados Unidos).