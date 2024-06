Quando Novak Djokovic parece estar prestes a ceder... não é bem assim.

Depois de uma noite épica de sábado para domingo, com uma vitória em cinco sets fechada já pelas 03h00 de domingo depois de ter estado a perder por 2-1 frente ao italiano Lorenzo Musetti, o sérvio repetiu a receita na tarde desta segunda-feira e afastou um muito combativo Francisco Cerúndolo, rumo aos quartos de final em Roland Garros.

O campeão em título e número um mundial venceu nova longa batalha de cinco sets, agora ante o argentino e 27.º jogador mundial, pelos parciais de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3, num encontro dos oitavos de final que durou quatro horas e 39 minutos, mais dez minutos do que o duelo contra Musetti.

O sérvio de 37 anos, que venceu o 39.º de 51 encontros que disputou em cinco sets, vai agora defrontar na ronda seguinte o vencedor do embate entre o norte-americano Taylor Fritz, 12.º do ranking, e o norueguês Casper Ruud, sétimo da hierarquia. Fritz e Ruud jogam na sessão noturna desta segunda-feira, que tem ainda o duelo entre Alexander Zverev (4.º) e Holger Rune (13.º), a fechar os oitavos de final.

No quadro masculino, esta segunda-feira, no primeiro de quatro jogos, o tenista russo Daniil Medvedev, quinto do ranking mundial, foi afastado pelo australiano Alex De Minaur.

Com os quartos de final em 2021 como melhor prestação no torneio parisiense, Medvedev foi afastado por De Minaur, 11.º da hierarquia ATP, por 4-6, 6-2, 6-1 e 6-3, em duas horas e 49 minutos.

O australiano nunca tinha passado da segunda ronda em Roland Garros e está pela segunda vez em quartos de final de majors, depois do Open dos Estados Unidos em 2020. Vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o Zverev e Rune.