O tenista sérvio Novak Djokovic venceu na tarde deste domingo o Masters 1.000 de Paris, em França, ao bater o russo Daniil Medvedev por dois sets a um, num grande espetáculo de ténis ao longo de duas horas e 15 minutos.

O duelo entre os dois primeiros da hierarquia mundial começou com vantagem para Medvedev, que venceu o primeiro set por 6-4. Contudo, Djokovic deu a volta às contas e venceu os dois sets seguintes com duplo 6-3, tendo selado o 86.º título da carreira numa última troca de bolas espetacular.

Djokovic, que vai acabar 2021 na liderança do ranking mundial, conquistou o seu sexto título em Paris, sendo o 37.º Master que vence. É o primeiro título do sérvio desde Wimbledon, ele que no Open dos Estados Unidos viu Medvedev roubar-lhe o sonho de conquistar os quatro torneios do Grand Slam da mesma temporada.