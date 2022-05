Novak Djokovic conquistou o Masters 1.000 de Roma, vencendo o primeiro título ATP em 2022 e mostrando, às portas de Roland Garros, que está a voltar à melhor forma.

O número 1 do Mundo derrotou na final o grego Stefanos Tsitsipas. Começou por impor-se por 6-0 no primeiro parcial e no segundo, muito equilibrado, levou a melhor no tie-break por 7-5.

Esta foi a sexta vitória de Novak Djokovic em Roma, onde já tinha triunfado em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2020.

O tenista sérvio tem agora 87 títulos ATP na carreira, 38 deles (um recorde) na categoria Masters 1.000.