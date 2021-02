O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, esta quinta-feira, para a final do Open da Austrália, pela nona vez na carreira, ao vencer o russo Aslan Karatsev em três sets, em Melbourne.

Djokovic precisou de uma hora e 53 minutos para vencer Karatsev, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

Karatsev, de 27 anos, 114.º colocado da hierarquia, foi a grande surpresa do Open da Austrália de 2021, ao tornar-se o primeiro tenista no quadro principal a estar entre os quatro melhores de um torneio Grand Slam na sua estreia. Além disso, vai saltar de fora do top 100 para dentro do top 50, na próxima atualização semanal.

Na final, Djokovic vai defrontar o vencedor do jogo entre o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Daniil Medveved, em busca do seu 18.º ‘major’ da carreira.

As meias-finais do Open da Austrália ficaram marcadas pelo regresso do público às bancadas da Rod Laver Arena, após um confinamento geral de cinco dias no estado de Victoria, devido a um surto de covid-19 num hotel utilizado para quarentenas.