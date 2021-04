Novak Djokovic, número um mundial, sofreu esta quinta-feira a primeira derrota de 2021.

No arranque da temporada de terra batida, o tenista sérvio, foi eliminado pelo britânico Daniel Evan na terceira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, no Mónaco.

Djokovic foi surpreendido pelo número 33 da hierarquia em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-5 num encontro no qual se mostrou praticamente irreconhecível, cometendo um total de 45 erros não forçados.

Depois de ter perdido o primeiro parcial, Djokovic entrou forte no set seguinte e chegou a ter uma vantagem de 3-0. Desperdiçou-a, assim como não concretizou um set point que levaria o encontro para um decisivo terceiro parcial.