Os tenistas que participarem no Open da Austrália, em Melbourne, terão de estar vacinados contra a covid-19, disse o responsável do torneio, Craig Tiley.

As declarações do organizador clarificam a situação relativa ao primeiro Grand Slam de 2022 e colocam mais pressão sobre Novak Djokovic, número um do mundo e que continua sem revelar se foi vacinado ou não.

O Open da Austrália ocorre entre 17 e 30 de janeiro, em Melbourne, cidade que viveu seis confinamentos e mais de 260 dias de restrições devido à pandemia, como escreve a Lusa.

«Há muita especulação sobre a vacinação e, para ser absolutamente claro, quando o primeiro-ministro [do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne] anunciou que todos no local tinham de estar vacinados, deixámos isso claro aos jogadores», disse Tiley à televisão Channel Nine.

«Todos os jogadores compreendem, os nossos patrocinadores terão de estar vacinados, todo o pessoal que trabalha no Open da Austrália terá de estar vacinado», sublinhou.

«Gostaríamos de ver Novak aqui. Ele sabe que deverá estar vacinado para jogar aqui», acrescentou Tiley. O sérvio mantém que esse é um «tema privado».

Tanto Djokovic como Rafael Nadal, cuja presença está confirmada, procuram um histórico 21.º Grand Slam da carreira.