O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, na noite de sexta-feira, para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam do ano, ao derrotar o britânico Cameron Norrie.

Djokovic, sétimo jogador da hierarquia mundial, perdeu um set para Norrie (35.º ATP), acabando por vencer em duas horas e 50 minutos, com os parciais de 6-4, 6-7(4), 6-2 e 6-3.

O sérvio de 38 anos foi assistido durante o primeiro set, devido a dores nas costas e, após o triunfo, com boa disposição, deixou um recado aos adversários. «Tive alguns altos e baixos. Não quero revelar muito», começou por dizer, antes de olhar para a câmara e concluir: «Se os meus adversários estão a ouvir esta entrevista, eu estou bem e forte como sempre», apontou, entre risos.

Djokovic enfrenta agora o alemão Jan-Lennard Struff (144.º), que surpreendentemente derrotou o norte-americano Frances Tiafoe (17.º) na terceira ronda.

Do lado feminino, também na última noite, a tenista bielorussa Aryna Sabalenka, número um da hierarquia mundial, derrotou a canadiana Leylah Fernandez (30.ª) e avançou para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos.

Sabalenka, de 27 anos, impôs-se a Fernandez, de 22 anos, por 6-3 e 7-6 (7-2). A bielorrussa, que defende o título em Nova Iorque, vai defrontar a espanhola Cristina Bucsa (95.ª), que venceu nesta ronda a belga Elise Mertens (21.ª). A tenista espanhola nunca tinha chegado aos oitavos de final de um Grand Slam. O melhor desempenho foi uma terceira ronda no Open da Austrália e em Wimbledon.