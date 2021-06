O tenista sérvio Novak Djokovic, que esta quarta-feira bateu o italiano Matteo Berrettini para apurar-se para as meias-finais de Roland Garros, viveu momentos altamente tensos e competitivos na reta final do jogo, já após este ter sido interrompido para a saída do público devido ao recolher obrigatório às 23 horas, em Paris.

Com 2-1 a seu favor em sets, 6-5 no quarto parcial e match-point para fechar o encontro, o número um do mundo viu Berrettini assinar mais uma das belas e aguerridas jogadas do encontro, algo que deixou Djokovic a gritar na direção da sua equipa técnica e com uma fúria tão repetina que acabou com um pontapé no painel publicitário.

#Tennis #RolandGarros #RafaelNadal #NovakDjokovic #MatteoBerrettini 'Look what it's done!' - Furious Djokovic kicks board after letting match point slip: "The final evening session of the tournament had spectators for the first time with 5,000 fans able… https://t.co/bPs2XDNZhp pic.twitter.com/aUjpgDcSdx — you-betterknow (@BetterknowYou) June 9, 2021

Pouco depois, quando finalmente selou o apuramento, Djokovic deu outro grito de raiva já com a vitória no bolso. Segue-se Rafael Nadal nas meias-finais.