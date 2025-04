Michael Malone já não é treinador dos Denver Nuggets, anunciou o clube da liga norte-americana de basquetebol (NBA), esta terça-feira.

Numa comunicação oficial do vice-presidente da Kroenke Sports and Entertainment, dona dos Denver Nuggets, foi também confirmada a saída do diretor geral Calvin Booth.

David Adelman vai ser o treinador dos Nuggets para o que resta da época 2024/25, numa mudança que agitou muito a atualidade da NBA, a cerca de dez dias dos playoffs.

Malone, de 53 anos, estava nos Nuggets desde 2015/16. Conduziu a equipa ao título em 2023.