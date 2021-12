O Sporting goleou o Nun’Álvares, por 5-1, e consolidou a liderança do campeonato nacional de futsal.

Os leões seguem com 39 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Benfica, que soma menos um jogo, já que ainda vai defrontar no próximo domingo o Leões de Porto Salvo.

Ao fim de 14 jornadas, o Nun’Álvares continua na última posição, com apenas quatro pontos.