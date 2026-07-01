O tenista português Nuno Borges considerou, esta quarta-feira, ter feito um «bom jogo» ante Jannik Sinner, número um do ranking mundial. Apesar da derrota na segunda ronda de Wimbledon, ante o campeão em título, Borges falou num encontro que «ficará para a memória».

«Normalmente vou ao jogo para ganhar. Era um desafio muito grande, mentalmente preparei-me para qualquer tipo de dificuldade, não só pelo meu adversário, mas também pelo estádio, pelo momento em que era e o peso que tinha para mim. Mas, acima de tudo, acho que fiz um bom jogo», afirmou o maiato, citado pela Lusa.

No court central do All England Club, o 48.º colocado do ranking ATP dificultou a vida ao italiano e esteve perto de ganhar o segundo set, no qual desperdiçou um ponto para fechar. Acabou derrotado por 3-0, com os parciais de 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 32 minutos.

«Claro que gostava de ter ganho o segundo set. Não sei exatamente o que falhou. Acho que até não fiz um mau jogo de serviço. Uma bola minha que não passou e outra que passou [ndr: de Sinner] e, de repente, estou numa posição complicada. Mas não estou frustrado com a exibição», detalhou o maiato, guardando boas recordações da relva londrina, onde prosseguirá no torneio de pares, ao lado de Nicolás Barrientos.

«Gostava de ter feito um bocadinho melhor e gostava de estar na terceira ronda, mas é um jogo que fica para a memória e que espero guardar para o resto da minha carreira. É um momento que acho que não vou esquecer», referiu Borges, que além da equipa técnica, contou com a presença e o apoio de familiares e amigos.