O tenista português Nuno Borges deu luta a Jannik Sinner, dificultou a vida e deu trabalho ao número um do mundo, mas foi eliminado na tarde desta quarta-feira na segunda ronda do quadro de singulares masculinos de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da época.

Sinner, de 24 anos, venceu em três sets, mas o 3-0 final, em cerca de duas horas e meia de jogo, não ilustra o equilíbrio por si: é que o italiano só venceu os dois primeiros sets com recurso ao “tie-break”, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-2), tendo fechado o apuramento com o 6-4 no terceiro set.

No primeiro set, no qual entrou a servir, Nuno Borges enfrentou três pontos de “break”, mas conseguiu salvá-los, fez o 1-0 e manteve-se firme perante Sinner. Em 12 jogos de serviço, ninguém quebrou ninguém, mas no “tie-break” o italiano acabou por superiorizar-se, com o 7-4 para fechar o set a seu favor.

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No segundo set, Sinner entrou a servir e Borges conseguiu quebrar o serviço para fazer o 2-1, confirmando o “break” com o 3-1. Porém, se muitas vezes é difícil fechar um set, que dizer contra o líder do ranking mundial?

Borges dispôs de um “set point” com 5-4 e 40-30 a seu favor, não conseguiu o 6-4 e Sinner quebrou o serviço ao n.º 48 do mundo, para o 5-5. O set seria de novo decidido no “tie-break”, no qual Borges, com 2-2 e a servir, falhou o 3-2 após uma grande jogada: a sua bola ficou na rede e precipitou mais um set perdido, com Sinner, depois, a fazer mais quatro pontos seguidos para encerrar o “tie-break” com o 7-2.

O início do terceiro set ficou marcado pelos dois jogos de serviço perdidos por Borges, que pelo meio ainda ganhou o primeiro de Sinner no set. Mas o italiano, com o 3-1 no seu jogo de serviço, confirmaria o “break” e conservaria a vantagem em questão, selando as contas do parcial no seu serviço, até ao 6-4 final, fazendo-o ao segundo "match-point" à disposição, após um primeiro salvo pelo maiato.