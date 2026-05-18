O tenista Nuno Borges, número um português, regressou esta segunda-feira ao top-50 do ranking mundial, nas vésperas de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam do ano, numa atualização sem mudanças nos primeiros lugares.

Jannik Sinner, que no domingo se tornou em Roma no segundo tenista com o pleno de Masters 1.000, ao quebrar o 'jejum' italiano no torneio da sua capital, que durava desde 1976, continua no primeiro lugar, enquanto o seu adversário na final, o norueguês Casper Ruud, subiu oito posições, para o 17.º posto.

O espanhol Carlos Alcaraz mantém-se atrás de Sinner, no segundo lugar, seguido do alemão Alexander Zverev e do sérvio Novak Djokovic, que já venceu duas vezes todos os nove Masters 1.000 de uma temporada.

O russo Daniil Medvedev, semifinalista no torneio romano, subiu do nono ao sétimo posto, promovendo as descidas do norte-americano Taylor Fritz e do australiano Alex de Minaur, para o oitavo e nono lugares, enquanto o cazaque Alexander Bublik voltou ao 10.º posto, igualando a sua melhor classificação de sempre.

Entre os portugueses, Francisco Cabral subiu duas posições para o 21.º posto em pares, enquanto, em singulares, além de Nuno Borges, agora 50.º, também Jaime Faria e Henrique Rocha ascenderam dois lugares cada, para os 117.º e 118.º, respetivamente, e Frederico Silva conquistou três, sendo agora o 235.º.

Este trio tenta juntar-se a Borges no ‘major’ parisiense, no ‘qualifying’, com Faria a defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (170.º), Rocha o húngaro Zsombor Piros (175.º) e Silva o argentino Federico Agustin Gómez (181.º).

Nos femininos, a bielorussa Aryna Sabalenka também continua na liderança da hierarquia WTA, à frente da cazaque Elena Rybakina e da polaca Iga Swiatek, segunda e terceira classificadas, respetivamente, enquanto a ucraniana Elina Svitolina, campeã em Roma, subiu ao sétimo posto.

Francisca Jorge e Matilde Jorge, que também vão disputar a fase de qualificação de Roland Garros, ocupam o 205.º e 251.º lugares, ao descerem uma e duas posições, respetivamente.

Francisca Jorge vai defrontar a chinesa You Xiaodi (que subiu 19 posições para a 175.ª), enquanto a sua irmã mais nova vai enfrentar a norte-americana Elvina Kalieva (135.ª). O ‘qualifying’ de Roland Garros arranca hoje e os quadros principais começam no domingo.