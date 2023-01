O tenista português Nuno Borges foi afastado do quadro de singulares masculinos do Open da Austrália, ao perder na primeira ronda frente ao italiano Lorenzo Sonego, em quatro sets.

Sonego, número 47 do mundo na atualização semanal desta segunda-feira, venceu o número 111 do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-3, 6-7 (6-8) e 6-1, em cerca de três horas e 20 minutos.

O outro português no quadro principal, João Sousa, número um nacional e 81.º classificado no ranking ATP, joga na terça-feira (05h00, hora portuguesa), frente ao espanhol Roberto Bautista-Agut, número 25 do mundo.

João Sousa, de 33 anos, tem já vasta experiência nestes palcos, jogando desde 2011 em Melbourne Park, onde só falhou uma edição, em 2021, por ter testado positivo à covid-19 na véspera da viagem. Alcançou três vezes a terceira ronda, em 2015, 2016 e 2019.

Nadal começa defesa do título com vitória

Já o tenista espanhol Rafael Nadal começou a defesa de seu título no Open da Austrália com uma disputa de quatro sets para uma vitória sobre o britânico Jack Draper. Nadal não estava na sua melhor forma, mas venceu Draper por 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1, numa partida que durou mais de três horas e meia, na Rod Laver Arena.

Esta foi a primeira vitória de Nadal em 2023. O tenista tinha perdido seis das sete competições anteriores, desde o final da temporada passada.

As americanas Jessica Pegula, Coco Gauff e Danielle Collins, vice-campeã de 2022 em Melbourne Park, passaram à segunda ronda na competição feminina.