O tenista português Nuno Borges foi eliminado esta quinta-feira na segunda ronda do torneio ATP 250 de Sófia, na Bulgária, pelo italiano e número dez mundial Jannik Sinner.

Sinner triunfou ante o português em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 25 minutos de jogo.

Borges, 93.º da hierarquia mundial ATP, termina assim a sua participação no quadro principal de singulares do torneio em solo búlgaro, no qual acabou por fazer história, com uma boa e simbólica vitória para a sua carreira. Na quarta-feira, na primeira ronda, Borges venceu o bósnio Mirza Basic e somou a sua primeira vitória no quadro principal de um torneio ATP (excluindo Grand Slams) fora de Portugal.

O maiato apenas tinha entrado em duas edições do Estoril Open, com wild card, e nos três últimos torneios do Grand Slam desta temporada: Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos.