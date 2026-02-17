Nuno Borges foi eliminado em pares com o mexicano Miguel Reyes-Varela do ATP 250 de Delray Beach, na Florida. O atleta de 28 anos já tinha, recorde-se, sido derrotado por Coleman Wong nos individuais por 2-1.

Derrotada nos oitavos de final da competição, a dupla luso-mexicana não foi capaz de se impôr diante dos norte-americanos Robert Cash e JJ Tracy. Num jogo que durou 55 minutos, Nuno Borges e Miguel Reyes-Varela perderam os dois sets por 6-3 e 6-2.

Com estas duas derrotas, o número um nacional despede-se do torneio da Florida no 45.º lugar do ranking ATP em individuais.