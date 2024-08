O tenista português Nuno Borges, 43.º do ranking mundial, foi eliminado este sábado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Montreal, ao perder com o japonês Kei Nishikori, atual 576.º e antigo número cinco do mundo, em dois sets.

O número um nacional cedeu ante o veterano nipónico, de 34 anos, por 6-3 e 6-4, numa partida que durou uma hora e 29 minutos.

Ainda assim, Nuno Borges alcançou o melhor resultado português de sempre neste torneio, devendo valer-lhe uma subida no ranking ATP, em que ocupa já a sua melhor posição na carreira.