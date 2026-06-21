Modalidades
Há 28 min
Ténis: Nuno Borges segue em frente em Maiorca
Tenista português bateu o francês Adrian Mannarino e qualificou-se para a segunda ronda da prova
Tenista português bateu o francês Adrian Mannarino e qualificou-se para a segunda ronda da prova
O tenista português Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda do ATP 250 de Maiorca, em relva, após derrotar Adrian Mannarino por dois parciais de 6-2, em uma hora e 18 minutos.
Esta é a terceira vez que o luso de 29 anos e atual 54.º do ranking ATP vence o francês de 37 anos e número 44 mundial, ampliando para 3-0 a vantagem no confronto direto.
O tenista português fica agora à espera do vencedor da partida entre o germânico Jan-Lennard Struff e o espanhol Martin Landaluce.
O ATP 250 de Maiorca integra a fase final da época de relva e é um dos últimos torneios de preparação para Wimbledon.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS