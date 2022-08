Nuno Borges, 105.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se para a segunda ronda da qualificação do US Open, ao beneficiar da desistência do norte-americano Alex Rybakov, 295.º da hierarquia.

O número dois português vencia por 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) e 3-0, após duas horas e 16 minutos, quando Rybakov abandonou o encontro.

O tenista natural da Maia vai defrontar na segunda das três rondas do qualifying o norte-americano Govind Nanda, 372.º do mundo, que hoje superou o italiano Andrea Arnaboldi, 197.º do circuito, por 4-6, 7-5 e 6-3, em duas horas e 40 minutos.

Pedro Sousa e Gastão Elias também estão a disputar a qualificação do US Open, enquanto João Sousa tem entrada direta no quadro principal do major nova-iorquino