O tenista português Nuno Borges foi eliminado na tarde desta terça-feira na primeira ronda do quadro principal de singulares masculinos do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, ao perder em três sets frente ao norte-americano Mackenzie McDonald, no court 11 do All England Club.

Borges, atual número 123 do ranking mundial ATP, foi derrotado em duas horas e três minutos pelo atual número 55 da hierarquia, que triunfou com os parciais de 4-6, 4-6 e 6-7 (3-7).

Na próxima ronda, McDonald defronta o francês Richard Gasquet, que pouco antes eliminou o português João Sousa, em cinco sets.

Com as eliminações de Sousa e de Borges, Portugal fica sem representantes no quadro principal de singulares masculinos do torneio britânico.

Os dois portugueses continuam em Wimbledon, mas agora apenas no torneio de pares, entrando em campo na quarta-feira. João Sousa, ao lado do australiano Jordan Thompson, defronta o neerlandês Matwe Middelkoop e o australiano Luke Saville. Já a dupla portuguesa Nuno Borges/Francisco Cabral joga contra o filipino Treat Huey e o croata Franko Skugor.