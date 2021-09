O Sporting perdeu na noite desta sexta-feira ante os espanhóis do Obradoiro CAB, por 61-69, no primeiro dos três jogos do Torneio Internacional de Lisboa, que decorre até domingo.

O encontro marcou o regresso do público – ainda que de forma limitada – no Pavilhão João Rocha, aos jogos do basquetebol do Sporting, atual campeão nacional, cerca de um ano e meio depois.

Ao intervalo, havia 27-32 no marcador, a favor da equipa visitante.

Travante Williams, com 14 pontos, foi o máximo marcador dos leões, que defrontam os espanhóis do Betis no sábado (15 horas) e o Benfica no domingo, pelas 16h30, no mesmo palco.

Sporting: Travante Williams (14), Joshua Martin (10), Joshua Patton (8), Diogo Ventura (9) e Micah Downs (1); Miguel Maria Cardoso (4), Mike Fofana (2), António Monteiro (3), Tanner Omlid (7), João Fernandes (1), Daniel Relvão (2) e Daniel Machado.