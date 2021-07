O Benfica sagrou-se neste domingo campeão português feminino de hóquei em patins, pela oitava vez consecutiva, ao vencer por 8-5 o Sporting na ‘negra’ do play-off do título, na Luz, com quatro golos da argentina Flor Felamini.

O Sporting marcou primeiro, o Benfica deu a volta e passou para a frente com uma vantagem de três golos, aos 4-1, mas a formação leonina recuperou e empatou a 4-4 ainda antes do intervalo, lançando a incerteza para a segunda parte, que terminou favorável ao campeão nacional por 8-5.

Após não ter sido atribuído título em 2019/20, devido à pandemia de covid-19, o Benfica retomou a sua hegemonia no campeonato nacional com o oitavo título consecutivo, alcançado no terceiro e decisivo jogo da final com o Sporting.