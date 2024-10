Diogo Ribeiro, atleta do Benfica, utilizou as redes sociais para expressar o seu descontentamento face à redução de verbas no Orçamento do Estado 2025 destinadas ao desporto.

O Governo fixou em 42,5 milhões de euros o valor da despesa no setor do desporto para o próximo ano, menos 16% do que em 2024, segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue na Assembleia da República.

Partilhando uma notícia do jornal Expresso face ao sucedido, o nadador olímpico acrescentou: «Incoerência. Mais do mesmo», escreveu.

Também o presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Daniel Monteiro, considerou que a redução da verba para o setor alocada ao OE representa uma «má notícia» para o setor, pois é «impeditiva de trazer mais crianças e jovens para o setor».

E aponta também incoerências ao executivo liderado por Luís Montenegro, depois de este ter afirmado que o desporto era uma prioridade política para o Governo.

«Se é a isto que o Governo chama prioridade, então estamos em muito maus lençóis. Sejamos claros: o que se apresentou hoje é um corte no financiamento do desporto num ano em que o Governo prevê arrecadar mais 2,3 mil milhões de euros em impostos face a 2024. O Desporto em Portugal merece mais, muito mais», reclamou.

«É uma afronta direta a todos os atletas, treinadores, dirigentes e famílias que diariamente se sacrificam para manter o desporto vivo» em Portugal. «O Governo está a virar as costas ao setor e, com esta proposta, o que realmente diz às famílias é que terão de retirar ainda mais dos seus próprios bolsos para poderem financiar a prática desportiva», finaliza o responsável.