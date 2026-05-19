NBA: show de Wembanyama na vitória dos Spurs frente aos Thunder
Poste francês decisivo no triunfo já após o segundo prolongamento
Os San Antonio Spurs foram até Oklahoma bater os City Thunder por 115-122, no jogo que abriu as meias-finais da NBA. Apesar de um primeiro quarto que terminou empatado (27-27), os Spurs já lideravam a partida ao intervalo, depois de um segundo quarto vencido 17-24.
A equipa da casa não quis ficar para trás e depois de mais um empate no terceiro quarto (29-29), venceram o último quarto e, com um ponto de Shai Gilgeous-Alexender a quatro segundos do fim, levaram a partida para prolongamento com um resultado de 101-101.
O primeiro prolongamento terminou com mais empate (108-108) e foi mesmo necessário o segundo prolongamento para desatar o marcador, com direito a show de Victor Wembanyama. O poste francês dos Spurs foi o destaque da partida apontando um duplo-duplo, chegando aos 41 pontos e 24 ressaltos.
Para além destes números, Wembanyama foi decisivo na vitória da equipa de San Antonio, ao apontar 14 dos 21 pontos da equipa no prolongamento. Do lado dos Thunder, o destaque vai Alex Caruso, base norte-americano que apontou 31 pontos. A estrela da equipa, Shai Gilgeous-Alexander, apontou um duplo-duplo, com 24 pontos e 12 assistências.
Com este triunfo, os Spurs entram a vencer na série das meias-finais. As duas equipas voltam a defrontar-se em Oklahoma, na madrugada de quinta-feira para o jogo dois da eliminatória.