VÍDEO: Thunder eliminam Lakers na NBA e futuro de LeBron fica em aberto
Equipa de Oklahoma apura-se para a final da Conferência Oeste com 4-0
Equipa de Oklahoma apura-se para a final da Conferência Oeste com 4-0
Os Oklahoma City Thunder garantiram, na madrugada desta terça-feira, o apuramento para a final da Conferência Oeste da NBA, vencendo os Los Angeles Lakers por 115-110, fechando a eliminatória em 4-0.
Shai Gilgeous-Alexander foi o melhor marcador do jogo e dos OKC, destacando-se com 35 pontos, seguido de Ajay Mitchell, com 28. Do lado dos Lakers, Austin Reaves fez 27, Rui Hachimura 25 e LeBron James 24, assinando um duplo-duplo, com 12 ressaltos.
Na final de Conferência, os Thunder vão defrontar Minnesota Timberwolves ou San Antonio Spurs, que têm a eliminatória empatada em 2-2.
Com o adeus dos Lakers à luta pelo título, por perceber fica também o futuro de LeBron James: se continua ou se sai, ou até se, aos 41 anos, finda a carreira.
No outro jogo da noite, nas meias-finais da Conferência Este, os Cleveland Cavaliers venceram por 112-103 na receção aos Detroit Pistons, empatando a série em 2-2.
Com 43 pontos, Donovan Mitchell destacou-se, seguido por James Harden, que fez duplo-duplo, com 24 pontos e 11 assistências. Do lado dos Pistons, Caris LeVert fez também 24 pontos. O vencedor da eliminatória encontrará os Knicks na final de Conferência.