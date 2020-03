Assustador…. De cortar a respiração…. Interminável… São adjetivos que podem qualificar os segundos e minutos que se seguiram à queda do surfista Alex Botelho, no dia 11 de fevereiro, no meio das ondas gigantes da Nazaré.



Nos últimos cinco minutos da última «heat» do Circuito Mundial de Ondas Gigantes, o surfista caiu na água, com o colega Hugo Vau, de imediato, a socorrê-lo num jet-ski. Só que as ondas gigantes da Nazaré, que chegam a atingir os trinta metros, não perdoaram e os dois acabaram atingidos em pleno salvamento.



Valeu a ambos a pronta intervenção das equipas de socorro que rapidamente retiraram Alex Botelho da água. Seguiram-se momentos de grande incerteza com as equipas médicas a tentarem reanimar Alex Botelho que perdeu a consciência durante cerca de dois minutos.



Agora, pouco mais de um mês e meio depois do acidente, em entrevista ao site da Liga Mundial de Surf (WSL), Botelho recordou os momentos em que recuperou os sentidos, no areal da Praia do Norte: «Após perder a consciência a primeira coisa de que me lembro foi ouvir vozes na praia. Depois, quando abri pela primeira vez os olhos estava já na ambulância. As primeiras pessoas que vi foram a minha namorada e o Hugo (Vau) que estavam à porta. Lembro-me de pensar para mim mesmo que, boa, estou vivo!», referiu o surfista.



Alex Botelho foi então transportado em estado «estável e recuperado», primeiro para o Hospital de Leiria, onde esteve inicialmente na Unidade de Cuidados Intensivos, depois para a Unidade de Pneumologia onde terminou a recuperação.