O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do quadro de singulares masculinos do Open da Austrália, ao vencer o canadiano Denis Shapovalov num duelo que teve cinco sets.

O número cinco do mundo derrotou o 14.º da hierarquia ATP numa partida que durou mais de quatro horas e que teve os parciais 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 e 6-3.

Nadal vai disputar agora um lugar na final com o vencedor do embate entre o francês Gael Monfils (20.º) e o italiano Matteo Berrettini (7.º) que têm encontro marcado ainda esta terça-feira, no duelo que encerra o dia do torneio do Grand Slam, a partir das 09h30 (20h30 locais).

Os outros dois duelos dos quartos de final, entre Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas e entre Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, são na quarta-feira.

Feminino: Barty e Madison Keys nas meias-finais

No quadro feminino, as tenistas Madison Keys e Ashleigh Barty garantiram, esta terça-feira, a qualificação para a as meias-finais do Open da Austrália 2022, o primeiro torneio Grand Slam do ano civil, ao afastarem nos quartos de final, respetivamente, Barbora Krejcikova e Jessica Pegula.

Keys, atual número 51 do mundo, venceu Krejcikova, número quatro, em uma hora e 25 minutos, com os parciais de 3-6 e 2-6. Iguala o seu melhor registo no Open da Austrália, que foi a chegada às meias-finais em 2015.

Barty, atual número um mundial, venceu Pegula, número 21, em uma hora e quatro minutos, com os parciais de 6-2 e 6-0. Iguala também o seu melhor em Melbourne, chegando às meias-finais pela segunda vez. A primeira foi em 2020.