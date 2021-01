A organização do Open da Austrália vai permitir até 30 mil espectadores por dia no primeiro Grand Slam da temporada, o que representa cerca de metade na capacidade diária normal de Melbourne Park.

O torneio realiza-se de 8 a 21 de fevereiro e a partir dos quartos de final a lotação máxima será reduzida para 25 mil pessoas.

«Esperamos um torneio com um ambiente incrível, não muito diferente de anos anteriores. Não será como antes, mas será o primeiro evento desportivo internacional importante a ser disputado com público em muito tempo», afimrou Martin Pakula, ministro do estado de Vitória, região que não apresenta qualquer caso de covid-19 nos últimos 24 dias.

Recorde-se que, além de treinadores e outros responsáveis, todos os tenistas que viajaram até ao país dos Antípodas para participarem no Open da Austrália tiveram de cumprir 14 dias de quarentena.

Pedro Sousa e Frederico Silva serão os representantes portugueses no torneio, que não vai poder contar com João Sousa, que não foi autorizado a viajar por ter contraído covid-19.

Roger Federer, ainda a recuperar de uma lesão, também não estará presente.