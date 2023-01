O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se, esta terça-feira e pela quarta vez, para as meias-finais do Open da Austrália, ao vencer o checo Jiri Lehecka, nos quartos de final do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Tsitsipas, quarto do ranking mundial, venceu Lehecka, 71.º da hierarquia, em três sets, por 6-3, 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 17 minutos, para chegar pela terceira vez seguida às meias-finais em Melbourne.

Em busca da primeira final no torneio australiano - tem uma perdida em Roland Garros - Tsitsipas vai defrontar o russo Karen Khachanov, 20.º do mundo, que beneficiou da desistência do norte-americano Sebastian Korda, 31.º, no terceiro set do encontro dos quartos de final.

Do lado feminino, a tenista bielorrussa Victoria Azarenka, campeã em 2012 e 2013, qualificou-se para as meias-finais, ao vencer a norte-americana Jessica Pegula, em dois sets.

Azarenka, de 33 anos e 24.º do ranking mundial, afastou a norte-americana, terceira da hierarquia, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 37 minutos, regressando a uma meia-final em Melbourne dez anos depois.

Para chegar à sexta final de um torneio do Grand Slam - tem três finais perdidas no Open dos Estados Unidos - Azarenka tem pela frente a cazaque Elena Rybakina, número 25 do mundo e campeã em Wimbledon no ano passado, que venceu a letã Jelena Ostapenko, 17.ª do ranking, por 6-2 e 6-4.

Os quartos de final dos quadros masculino e feminino encerram na quarta-feira. Do lado masculino, há os encontros Andrey Rublev-Novak Djokovic e Ben Shelton-Tommy Paul. Do lado feminino, os "quartos" encerram com os duelos Karolina Pliskova-Maga Linette e Aryna Sabalenka-Donna Vekic.