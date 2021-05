O tenista português Frederico Silva venceu o australiano Marc Polmans, em três sets, e garantiu a qualificação para os quartos de final do Open de Praga, torneio de categoria 80 do Challenger Tour.

O jogador das Caldas da Rainha, número 174 no ranking mundial, superou um adversário teoricamente favorito, atendendo à 147.ª posição que ocupa na hierarquia ATP, em três renhidas partidas, decididas com os parciais de 6-2, 3-6 e 6-4, em duas horas e 20 minutos.

Depois de quebrar três vezes o serviço de Polmans, de 24 anos, no ‘set’ inaugural e só sofrer um break, Frederico Ferreira, que até entrou melhor na segunda partida, não conseguiu manter o ascendente e acabou por permitir que a decisão do encontro fosse para o derradeiro parcial.

No terceiro set, após as mútuas quebras de serviço, o tenista português, de 26 anos, chegou a servir com 5-3 no marcador para fechar, mas não foi capaz e só conseguiu selar a vitória no 10.º jogo.

Frederico Silva, que garante pela terceira vez esta época a presença nos quartos de final de um torneio de categoria challenger, vai defrontar na próxima fase o vencedor do encontro da segunda ronda entre o argentino Renzo Olivo (210.º ATP) e o holandês Tallon Griekspoor (143.º ATP).