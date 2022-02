O Benfica recebeu e venceu este sábado a UD Oliveirense por 7-2, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, num dia em que o Óquei Barcelos venceu o Paço de Arcos (3-5) e beneficiou da derrota do Sporting ante o FC Porto (3-7) para subir ao segundo lugar.

A jornada prossegue com mais três jogos na quarta-feira e fica apenas concluída com mais um jogo a 12 de março.

O FC Porto é líder, com 46 pontos, seguido do Óquei de Barcelos, com 42. O Sporting baixou a terceiro, tendo os mesmos 41 pontos com que partiu para a jornada.

RESULTADOS – 18.ª JORNADA

Sporting-FC Porto, 3-7

Paço de Arcos-Óquei Barcelos, 3-5

Benfica-UD Oliveirense, 7-2

Valongo-AD Sanjoanense (4.ª feira, 21h00)

Parede FC-Sp. Tomar (4.ª feira, 21h00)

Juventude Viana-HC Braga (4.ª feira, 21h00)

SC Marinhense-HC Turquel (12 março, 17h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 46 pontos/18 jogos

2.º: Óquei Barcelos, 42/18

3.º: Sporting, 41/18

4.º: UD Oliveirense, 35/17

5.º: Benfica, 34/16

6.º: AD Valongo, 27/16

7.º: Sp. Tomar, 27/16

8.º: HC Braga, 22/16

9.º: Paço de Arcos, 20/18

10.º: Parede FC, 13/17

11.º: SC Marinhense, 11/16

12.º: Juventude Viana, 10/17

13.º: HC Turquel, 7/15

14.º: AD Sanjoanense, 7/16