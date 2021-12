Benfica, FC Porto, V. Guimarães, Ovarense e UD Oliveirense garantiram, este domingo, a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol, deixando pelo caminho, respetivamente, Académica, ABC Santo André, Sangalhos, CD Póvoa e Galitos.

Faltam disputar os jogos Imortal-Lusitânia, CAB Madeira-Sporting (estes dois adiados) e também o Galomar-Illiabum, a 23 de janeiro de 2022.

O FC Porto sabe já que vai defrontar a UD Oliveirense nos quartos de final, o Benfica mede forças com a Ovarense, ao passo que o V. Guimarães vai jogar com o vencedor do Galomar-Illiabum. No outro duelo dos quartos de final, encontrar-se-ão os vencedores do Imortal-Lusitânia e do CAB Madeira-Sporting.

Os quartos de final estão agendados para 25 de março de 2022.