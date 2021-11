A Federação Portuguesa de Basquetebol divulgou esta quinta-feira o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina do organismo ao FC Porto pela falta de comparência no jogo com a AD Ovarense, a 16 de outubro.



«Castigar o FUTEBOL CLUBE DO PORTO, com a pena de MULTA DE €2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS EUROS), DERROTA, 0 PONTOS E 20-0, ao abrigo do art.º 17º e do art.º 56º do Regulamento de Disciplina, por ausência ao jogo 598 que em 16.out.21 deviam ter disputado com a AD Ovarense para o Campeonato da Liga Betclic Masculina.», pode ler-se.



Recorde-se que a direção portista optou pela falta de comparência, face à presença de um dos árbitros criticados pelos dragões na época passada. Na altura, o FC Porto ameaçou não comparecer nos jogos que fossem dirigidos pelos árbitros envolvidos na final do playoff frente ao Sporting.



No plano desportivo, o maior prejuízo para o FC Porto é a não atribuição de pontos no jogo com a AD Ovarense, para além da derrota, já que normalmente a equipa derrota tem direito a um ponto.