O FC Porto corre o risco de perder por 20-0 o jogo deste sábado, sem somar qualquer ponto, depois de ter faltado ao encontro com a Ovarense, da Liga de Basquetebol, por estar em desacordo com a nomeação de um dos árbitros. A formação portista pode também ser excluída da competição se repetir a decisão.

Os regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol referem que em caso de falta de comparência, a equipa soma zero pontos (no basquetebol a derrota dá um ponto e a vitória dois), e é considerada derrotada por 20-0.

O artigo 56, que fala sobre a falta de comparência, refere ainda que um clube que «injustificadamente faltar a um jogo que se encontre calendarizado» será também punido com multa de 250 a 5.000 euros.

«A justificação da falta de comparência deverá ser apresentada através de requerimento dirigido à FPB, acompanhado dos elementos de prova dos factos invocados, no prazo máximo de 48 horas após a data de realização do jogo e apenas pode ter por fundamento a ocorrência de caso de força maior, caso fortuito ou ação de terceiro», refere o ponto quatro do mesmo artigo.

Já o ponto cinco adianta que «aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição» da equipa.