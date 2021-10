O Sporting iniciou a defesa do título de campeão nacional de basquetebol com uma vitória na deslocação à Ovarense (69-88), em jogo da primeira jornada do campeonato.

Travante Williams (16 pontos) e Micah Downs e Diogo Ventura (ambos com 14 pontos) foram primordiais para o triunfo dos leões, que tiveram no terceiro período um parcial decisivo de 9-28 a favor.

Do lado da Ovarense, Kameron Chatman (17 pontos) e Nikola Tadic (15 pontos) também se destacaram.

No outro jogo do dia, o Lusitânia venceu na deslocação ao Illiabum (83-89).

Para domingo estão reservados mais três jogos: FC Porto-CAB Madeira (15h30), CD Póvoa-Imortal (16h00) e Académica-UD Oliveirense (18h00). Na terça-feira, a primeira jornada fecha com um Benfica-V. Guimarães (15h00).